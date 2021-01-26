Белгород, 26 января 2021, 10:20 — REGNUM Два дополнительных пункта вакцинации от COVID-19 открылись в Белгородской области. Ещё два регистрируют необходимые документы, сообщила на брифинге заместитель начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения области Людмила Крылова.
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К имеющимся 13 пунктам вакцинации добавились площадки в Шебекинской и Яковлевской ЦРБ. Готовятся к открытию и регистрируют документы в больницах Томаровки и Чернянки.
В регионе полный курс вакцинации уже прошли 1238 добровольцев, первый компонент получили 5666 человек. По данным на 25 января, от жителей подано 15 тыс. 787 заявок на прививки.