Белгород, , 10:20 — REGNUM Два дополнительных пункта вакцинации от COVID-19 открылись в Белгородской области. Ещё два регистрируют необходимые документы, сообщила на брифинге заместитель начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения области Людмила Крылова.

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К имеющимся 13 пунктам вакцинации добавились площадки в Шебекинской и Яковлевской ЦРБ. Готовятся к открытию и регистрируют документы в больницах Томаровки и Чернянки.

«Иногда к нам приходят жалобы: я записался на сайте департамента, а вот меня ещё никто не позвал. Хочу всех успокоить — никого не оставим без внимания. У нас сейчас нет большого объёма вакцины, мы отрабатываем пул ранее записавшихся. Обязательно будет обратная связь, будет назначена встреча с доктором, обсуждение возможностей вакцинации либо принятия каких-то иных решений. Мы будем очень стараться, чтобы никто не был забыт в данной ситуации и не остался без нашего внимания», — отметила Людмила Крылова.

В регионе полный курс вакцинации уже прошли 1238 добровольцев, первый компонент получили 5666 человек. По данным на 25 января, от жителей подано 15 тыс. 787 заявок на прививки.