Эр-Рияд, , 07:49 — REGNUM Саудовская Аравия получит от Индии 3 млн доз вакцины от компании AstraZeneca по цене $5,25 за дозу, сообщает агентство Reuters.

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Ожидается, что препарат поставят Эр-Рияду в течение одной недели. Как сообщил глава компании Serum Institute of India, вакцина распространяется совместно с самой AstraZeneca. При этом пока компания отказалась поставлять препарат в Европу, так как, по мнению главы корпорации, это может повлиять на поставки вакцины в страны Африки.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Саудовской Аравии приостановили вакцинацию препаратом от американской компании Pfizer из-за срыва сроков поставки вакцины. Ожидается, что новые даты вакцинации будут назначены после получения всех доз препарата.

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