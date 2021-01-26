Южно-Сахалинск, , 06:52 — REGNUM На Сахалине женщина, которая находилась в машине скорой помощи во время ДТП и получила сотрясение головного мозга, ночью 26 января родила девочку. Мать с ребёнком находятся в областном перинатальном центре под медицинским наблюдением, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Здоровью пострадавшей женщины и новорождённой ничего не угрожает. Фельдшер скорой помощи, которая также получила сотрясение головного мозга, проходит лечение в областной клинической больнице. Водитель внедорожника проходит лечение на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в ДТП попала машина скорой помощи, которая перевозила из больницы Поронайска в областной перинатальный центр беременную женщину. Спецмашина столкнулась с джипом и перевернулась.