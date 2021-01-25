Южно-Сахалинск, , 10:45 — REGNUM На Сахалине в ДТП попала машина скорой помощи, которая перевозила из больницы Поронайска в областной перинатальный центр беременную женщину. Спецмашина столкнулась с джипом и перевернулась, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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На место ДТП оперативно прибыли три машины скорой помощи. Пострадали три человека — беременная женщина, медработник и водитель джипа получили черепно-мозговые травмы с сотрясением головного мозга. Пострадавшие доставлены в областную клиническую больницу.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко поручил областному минздраву провести служебную проверку по факту аварии с участием машины скорой помощи.

«Очень важно совместно с ГИБДД разобраться в причинах случившегося, принять все необходимые меры, чтобы не допустить повторения подобных аварий», — сказал Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье возбуждено уже третье уголовное дело за умышленное блокирование дорог во время проведения несанкционированной акции 23 января во Владивостоке. Отмечается, что несколько машин скорой помощи не смогли вовремя приехать на экстренные вызовы.