Благовещенск, , 03:15 — REGNUM В Приамурье медицинские учреждения, используемые в период пандемии в качестве ковидных госпиталей, вернутся к своей штатной работе уже в ближайшее время после проведения тщательной дезинфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась – все новости»

Читайте также: В Приамурье за неделю выявили более 800 случаев заражения коронавирусом

В стационарах, где проходят лечение пациенты с лабораторно подтвержденным инфицированием коронавирусом, свободны 25% коек. Госпитали работают в Тынде, Зее, Свободном, Белогорске. В столице региона функционируют четыре ковидных стационара — три для взрослых и один для детей. Всего в Приамурье работают 11 госпиталей, рассчитанные на одну тыс. коек.

После возвращения к штатной работе роддома Благовещенска к обычному режиму вернётся и областной перинатальный центр, который во время пандемии принял на себя повышенный объём.

Ранее инфекционные стационары были закрыты в наркологическом диспансере, областной психиатрической больнице и больнице восстановительного лечения — эти учреждения перешли к своей обычной работе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области за последние семь дней выявили ещё 847 случаев заражения коронавирусом (неделей ранее — 839). За прошедшие сутки инфицирование лабораторно подтвердилось у 115 человек, за весь период пандемии — у 18 813.