Благовещенск, , 06:50 — REGNUM В Амурской области за последние семь дней выявили ещё 847 случаев заражения коронавирусом (неделей ранее — 839). За прошедшие сутки инфицирование лабораторно подтвердилось у 115 человек, за весь период пандемии — у 18 813, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Наибольшее число случаев заражения коронавирусом выявлено в областной столице — в Благовещенске — 227. На втором месте город Свободный — 77 случаев, на третьем Магдагачинский район — 61 случай.

Из всех выявленных за неделю носителей коронавируса большая часть болеет ОРВИ — 70%. Пневмонией на фоне COVID-19 болеют 28%. Бессимптомно справляются с болезнью 2%.

За всё время в Приамурье провели более 762 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, число летальных случаев от COVID-19 в Амурской области увеличилось до 131.

Как сообщало ИА REGNUM, панический страх перед заболеванием может спровоцировать проблемы со здоровьем и повысить вероятность заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 25 января заявил психотерапевт Игорь Салынцев в своём интервью радио Sputnik.