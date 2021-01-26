Вашингтон, , 03:10 — REGNUM Жителям Соединенных Штатов будет необходимо предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию перед въездом в страну, сообщает пресс-служба Госдепа США.

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«С завтрашнего дня, 26 января, все пассажиры авиалиний в возрасте от двух лет, прибывающие в Соединенные Штаты, должны будут предоставить доказательство отрицательного результата теста на коронавирус или доказательство выздоровления от коронавируса перед посадкой», — говорится в сообщении.

При этом в американском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что требование относится и к гражданам США, решившим вернуться на территорию страны. При этом остаются в силе ограничения на въезд из Евросоюза, Великобритании, Ирландии, Бразилии и ЮАР, где были выявлены новые штаммы COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден распорядился сохранить ограничения на въезд в страну, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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