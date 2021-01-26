Ростов-на-Дону, , 00:13 — REGNUM В Ростовской области в 2020 году погибло 600 гектаров леса, сообщает министерство природных ресурсов и экологии региона. К такому выводу пришли специалисты филиала «Рослесозащиты» «Центра защиты леса Волгоградской области» по итогам лесопатологического мониторинга.

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«Основной причиной гибели насаждений в отчётном году на площади 413,4 га стали лесные пожары, произошедшие на территории Тарасовского и Романовского лесничеств, неблагоприятные погодные условия — 28,4 га, болезни леса — 24,8 га», — уточнили в ведомстве.

В 2020 году обследовано около 3 тыс. 320 гектаров леса и в рамках нацпроекта «Экология» зелёные насаждения высажены на площади 1 тыс. 500 гектаров. В 2021 году планируется оценить состояние более 3 тыс. 300 гектаров леса и высадить до 1 тыс. 600 гектаров молодых деревьев.