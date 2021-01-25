Нур-Султан, , 15:17 — REGNUM Медицинские работники в Казахстане начнут получать вакцины от коронавируса с 1 февраля 2020 года. Об этом заявила заместитель главного врача по лечебной работе городской поликлиники №4 Алма-Аты Зарина Алтынбекова, сообщает издание InformBuro.

По её словам, в первую очередь прививки получат медработники инфекционных больниц, скорой помощи, отделения реанимации, сотрудники санитарно-эпидемиологической службы.

Алтынбекова добавил, что прививки не будут ставить тем, кто переболел COVID-19. Отказаться от вакцинации можно, написав официальный отказ.

Ранее исполняющая обязанности председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля минздрава Лаура Ахметниязова заявила, что в Казахстане внедрят электронный паспорт вакцинации против коронавируса.

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