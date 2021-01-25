Пенза, , 15:05 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал от регионального правительства и глав муниципальных образований усилить работу по модернизации учреждений дополнительного образования. Соответствующее поручение прозвучало на совещании 25 января.

По поручению президента РФ Владимира Путина регионам страны будет предоставлена финансовая помощь на развитие инфраструктуры допобразования. Это касается не только оснащения объектов, но и подготовки проектно-сметной документации на ремонт.

Так, в 2021 году за счет федеральных средств капитально отремонтируют детскую музыкальную школу №1 в Кузнецке и детскую школу искусств в Сердобском районе. Но в области еще 17 детских школ искусств нуждаются в ремонте. В связи с этим губернатор призвал усилить работу по модернизации объектов системы дополнительного образования.

Также глава области напомнил о необходимости выполнения поручений о выделении под учреждения допобразования помещения на первых этажах новостроек. Ответственным поставлена задача еще раз проработать данную тему и встретиться с застройщиками.

ИА REGNUM напоминает, в Санкт-Петербурге с 23 января вернулись к работе учреждения дополнительного образования, деятельность которых ранее была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

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