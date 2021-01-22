Санкт-Петербург, , 16:41 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 23 января возвращаются к работе учреждения дополнительного образования, деятельность которых ранее была приостановлена из-за пандемии коронавируса. О возобновлении работы таких учреждений 22 января сообщила на своей странице в соцсети вице-губернатор города Ирина Потехина.

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По ее словам, Дворец творчества юных, Академия талантов, Цифровая академия и ещё более 50 городских и районных учреждений дополнительного образования, кружки и секции, музыкальные и спортивные, возвратятся к привычному режиму работы с 23 января.

«Наверное, не было в последние два месяца более животрепещущей темы — как для детей, так и для родителей», — отметила чиновница.

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