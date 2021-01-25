Москва, , 14:38 — REGNUM Заявление депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова («Единая Россия»), в котором он призвал выйти на связь юношу, который на распространившемся в соцсетях видео участвует в потасовке с силовиками на несогласованной акции в Москве 23 января, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили своё мнение 25 января в социальной сети Facebook.

«Молодцы чеченцы, хранят веру и традиции, и не бросают свою молодежь на съедение политическим педофилам», — поделился мнением Eduardas J.

Многие пользователи отметили особенный подход чеченцев к возникновению инцидентов среди своей диаспоры. Граждане уверены, что таким образом удаётся решить множество конфликтов, не ломая при этом никому жизнь.

«Замечательно то, что этот парень придёт. Покаится он или нет — это второе. Первое же, чему не плохо было бы поучится у чеченцев, это беспрекословное почитание старших и веры», — пишет Александр Х.

Некоторые комментаторы отметили, что юноша, к которому обратился Делимханов, попросту напал на представителя закона. Люди указали на то, что данный гражданин должен быть привлечён к наказанию наравне с другими участниками несогласованной акции в Москве, которые нападали на силовиков.

«Дык вроде он не сопротивлялся представителю власти, а на активно нападал на него», — написал Владимир П.

Тем не менее, люди уверены, что представители Чечни прибегнут к тому, чтобы самостоятельно решить все вопросы с данным парнем. Граждане считают, что, напавший на полицейского, не станет долго прятаться.

«Диаспора решит, что с ним делать. Без советов посторонних. Прячется герой?», — задаётся вопросом Елизавета П.

Напомним, 25 января депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Адам Делимханов призвал выйти на связь юношу, который на распространившемся в соцсетях видео участвует в потасовке с силовиками на несогласованной акции в Москве 23 января.