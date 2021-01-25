Варшава, , 13:51 — REGNUM Представители социологического центра IBRiS опросили жителей Польши. Респондентам был задан вопрос, какой политический деятель, по их мнению, является лидером оппозиции в республике? В результате большая часть опрошенных не смогли назвать конкретного политика. Об этом сообщает Wirtualna Polska.

По результатам исследования, около 60% респондентов заявили, что не могут назвать имя конкретного политика, которого можно было бы считать оппозиционным лидером. Организаторы опроса отметили, что среди причин было как «отсутствие конкретных лидеров», так и «незнание ни одного из оппозиционных политиков».

Среди тех, кто смог дать конкретный ответ на поставленный вопрос, лидером стал глава партии «Гражданская платформа» Борис Будка (его назвали 12,6% из всех опрошенных). Второе место занял мэр Варшавы и представитель той же «Гражданской платформы» Рафал Тшасковский с результатом в 9%. Тройку лидеров занял Шимон Холовня из движения «Польша 2050» (8%). Глава Европейской народной партии Дональд Туск набрал 4,5%, Владислав Косиняк-Камыш — 2,1%, Адриан Зандберг — 1,3%. Несколько политиков набрали меньше 1 процента.

Исследование было проведено 21−22 января текущего года, в нем приняли участие 1 038 взрослых жителей разных регионов Польши.