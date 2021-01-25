Тбилиси, , 10:41 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 298 случаев заражения коронавирусом в ходе 6868 исследований на SARS-CoV-2. Эту информацию 25 января опубликовали на сайте Stopcov.ge.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

Всего на текущую дату в стране выявили 253 816 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 243 396 победили инфекцию, в том числе 1311 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3071 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 16 — в течение последних суток. В стационаре лечат 3223 пациентов, в оборудованных гостиницах — 402. На карантине находятся 515 человек.

24 января, согласно официальным данным, в Грузии за сутки выявили 546 носителей SARS-CoV-2 в результате проведения 11 248 тестов.

Стоит отметить, в Тбилиси накануне прошли акции протеста. Представители оппозиции провели ряд митингов, на которых потребовали отменить карантинные ограничения, а родители учеников вышли на протестную акцию с требованием возобновить традиционное обучение в школах.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Тбилиси выступили против дистанционного образования

Читайте развитие сюжета: Около 15% жителей Грузии переболели COVID-19 – врач