Джакарта, , 09:58 — REGNUM Тысячи беженцев, проживающих в городе Мамуджу, провинции Западный Сулавеси, не хотят возвращаться в свои дома после землетрясения, несмотря на призыв местных властей, сообщает Antara.

«Наш дом сильно поврежден. Мы беженцы, мы можем выжить только в лагере беженцев. Пока мы не почувствуем себя в безопасности», — пояснил один из беженцев в Мамуджу.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько индонезийских школ пострадали от землетрясения магнитудой 6,2, произошедшего на Сулавеси.

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