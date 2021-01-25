Тбилиси, , 09:46 — REGNUM Человечество научится лечить СПИД к 2030 году, при этом, у Грузии есть возможности стать одной из первых стран, которая победит это заболевание. Такое заявление 24 января сделал в эфире телеканала «Имеди» директор Тбилисской инфекционной больницы и глава Научно-практического центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе.

«Мы предполагаем, что к 2030 году эпидемия СПИДа закончится, и Грузия станет одной из первых стран, где это произойдет», — сказал иммунолог.

Он отметил, что в настоящее время вирус СПИДа не могут «изгнать» из клетки человека, но современные лекарства не позволяют вирусу распространяться в крови.

«Если вируса нет в крови, он нейтрализуется как источник передачи», — отметил врач.

Стоит отметить, что Церцвадзе в советский период возглавлял первую в СССР лабораторию, где изучали ВИЧ. Полученный там опыт был использован впоследствии в Грузии. В стране, по данным на сентябрь 2020 года, выявлено 8474 человек с ВИЧ, из них СПИД развился у 4340 пациентов, умерли 1734 человек.