Джакарта, , 09:37 — REGNUM Губернатор Джакарты Аниес Басведан продлил действие антиковидных мер до 8 февраля 2021 года, чтобы снизить риск заражения коронавирусом в столице Индонезии, сообщает Antara.

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Аниес Басведан заявил, что больше всего случаев заражения коронавирусом происходит в кругу семьи.

Решение о продлении антиковидных мер с 26 января по 8 февраля 2021 года предусмотрено постановлением губернатора № 51 от 2021 года. Это решение было принято на основе данных, собранных управлением здравоохранения Джакарты в отношении темпов роста активных случаев COVID-19.

По состоянию на 11 января 2021 года в столице Индонезии было выявлено 17 946 активных случаев COVID-19. Между тем, по состоянию на 24 января 2021 года количество активных случаев увеличилось на 34% до 24 224 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, совокупное количество случаев заражения коронавирусом в Джакарте достигло 249 тысяч.

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