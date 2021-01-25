Санкт-Петербург, , 09:41 — REGNUM Санкт-Петербург оказался на грани температурного максимума. 25 января в городе на Неве может быть теплее, чем было в этот же день 19 лет назад, когда был установлен действующий рекорд. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Благовещенский мост в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Как отметил специалист, синоптическую ситуация в начале новой рабочей недели января будет определять теплая часть циклона, выходящего своим центром в акваторию Балтийского моря. Он сохранит погоду облачной, местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя и мороси.

Температура воздуха +2… +4 градуса, по Ленинградской области 0… +5 градусов. Ветер южный 4−9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 752 мм ртутного столба, что ниже нормы.

«Суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 25 января в Санкт-Петербурге установлен в 2002 году и составляет +4,0 градуса, — отметил Михаил Леус. — Также наступивший день в Северной столице с большой вероятностью станет самым теплым днём с начала января, пока первое место в этом списке занимает минувшее воскресенье с результатом +2,8 градуса».

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