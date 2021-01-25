Мыски, Кемеровская область, , 08:18 — REGNUM В Новокузнецке судебные приставы спасли от пожара должницу по алиментам. Об этом сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области.

В УФССП уточнили, что сотрудники службы выехали по адресу должницы, чтобы доставить её к дознавателю. Женщина задолжала по алиментам 260 тыс. рублей. Сейчас решается вопрос о её привлечении к уголовной ответственности.

«Гражданка вместе с сожителем проживает на 1 этаже девятиэтажного многоквартирного дома. Сотрудники ведомства, приехав на адрес должницы, увидели, что из щелей входной двери в квартиру идет дым, к тому времени задымлено было уже все подъездное помещение. Сотрудникам ведомства удалось «достучаться» до должницы и её гражданского супруга. Оказалось, что гражданка поставила разогревать на электрическую печь обед, сама она вместе с сожителем уснули», — уточнили в управлении.

Судебные приставы самостоятельно ликвидировали очаг возгорания до приезда пожарных, должнице и её гражданскому супругу оказали первую помощь. После чего её доставили на приём к дозванавателю.