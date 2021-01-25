Москва, , 08:03 — REGNUM В столице России в понедельник, 25 января, ожидается облачная погода, временами небольшие осадки (преимущественно в виде дождя) и температура воздуха +1… +3 °C. Об этом 25 января сообщает Гидрометцентр РФ.

Также в столице ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 6−11 м/с, атмосферное давление 746 мм рт. столба. В ночь на 25 января в Москве будет облачно с небольшими осадками, местами гололедица, температура воздуха 0… +2 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января стало известно, что в Москве в выходные дни (23−24 января) холодный антициклон оттеснит обширный циклон с Атлантики.