Москва, , 03:22 — REGNUM Заболеваемость COVID-19 среди беременных значительно выше, чем в целом по популяции. Такие данные следуют из обновленных методических рекомендаций Минздрава РФ по организации оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19.

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Отмечается, что из обновлённых данных следует, что у беременных клинические характеристики COVID-19 cходны с течение болезни у всех остальных, при этом часто наблюдается и бессимптомное течение. Группу наиболее высокого риска развития тяжелых форм COVID-19 составляют беременные с избыточным весом, старше 35 лет и больные сахарным диабетом и хронической артериальной гипертензией до беременности.

Риск заражения коронавирусной инфекцией выше у беременных, занятых в здравоохранении, либо других общественных профессиях. Также в документе отмечается, что беременность может способствовать предрасположенности к коронавирусным инфекциям. В настоящее время не существует достаточно точных рекомендаций для беременных относительно диагностики и лечения COVID-19. Данные о влиянии заболевания на женщин и детей грудного возраста носят противоречивый характер.

Ранее ИА REGNUM сообщало о новом методе лечения беременных, который был разработан и запатентован в Подмосковье.

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