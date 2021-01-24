Тирана, , 20:29 — REGNUM В воскресенье, 24 января, в Албании в результате исследования 3511 образцов выявили 833 новых случая заражения коронавирусом, что почти на двести больше, чем в среднем ежедневно выявлялось в течение предыдущей недели. Статистика по заражениям в Албании уже несколько недель остается более драматичной, чем в Косово или Северной Македонии, и эпидемиологическая обстановка в стране продолжает ухудшаться. Ещё 506 человек были признаны излечившимися.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 72 274 случая заражения коронавирусом. 43 890 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1315 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших 28 медицинских работников.

За прошедшие сутки в стране умерли пять пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 27 069 человек, из этого числа три пятых — 15 841 — в Тиране. На стационарном лечении находится 286 пациентов, трое подключены к аппаратам ИВЛ. Уже неделю отмечается рост числа больных, нуждающихся в стационарном лечении.

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