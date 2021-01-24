Нью-Йорк, США, , 17:16 — REGNUM В США на 102-м году жизни скончался кино‑ и телесценарист Уолтер Бернстайн. Об этом 24 января сообщила телекомпания CNN со ссылкой на его вдову Глорию Лумис.

По ее словам, трагедия произошла в субботу, 23 января, в Нью-Йорке.

Лумис добавила, что пневмония стала причиной смерти Бернстайна.

Напомним, Бернстайн стал известен по таким работам, как «Подставное лицо», «Парижский блюз», «Бетси», «Дети мисс Эверс», «Чертовка в розовом трико», «Великолепная семерка» и др.

Как передавало ИА REGNUM, 21 января посол России в Замбии Александр Болдырев скончался в возрасте 65 лет.