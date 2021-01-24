Волгоград, , 16:52 — REGNUM В Волгоградской области 24 января подтверждено 252 случая заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели 238 человек, скончались ещё четыре пациента, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Волгоградской области выявлен 41 тыс. 651 носитель коронавируса. После лечения выздоровели 39 тыс. 704 человека.

Зарегистрировано четыре летальных исхода, таким образом, в регионе от осложнений при COVID-19 скончались 573 пациента.