Белгород, , 16:40 — REGNUM Ещё 180 носителей коронавируса выявлены в Белгородской области 24 января, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на три меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано шесть летальных исходов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась – все новости»

В целом в Белгородской области подтверждено 26 тыс. 238 случаев заражения инфекцией. Прошли лечение и выздоровели 21 тыс. 987 человек, в том числе 57 — выписаны за истекшие сутки. Зарегистрировано ещё шесть летальных исходов, всего от осложнений скончались 336 человек.

В стационары госпитализированы 1065 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 48 пациентов.