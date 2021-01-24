Киев, 24 января 2021, 10:14 — REGNUM На Украине за минувшие сутки выявили 3915 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил 24 января министр здравоохранения Максим Степанов.
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По состоянию на 24 января в стране зарегистрировали 1 млн 191 тыс. 812 инфицированных коронавирусной инфекцией.
947 514 человек выздоровели с начала пандемии (5407 человек за сутки), 21 861 инфицированный скончался от осложнений, спровоцированных коронавирусной инфекцией. За сутки в стране умерли 83 инфицированных.
В медицинские учреждения в минувшие сутки были госпитализированы 2079 пациентов с COVID-19.
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Напомним, накануне, 23 января, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на Украине эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуацию с заболеваемостью COVID-19.