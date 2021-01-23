Киев, , 17:29 — REGNUM На Украине стабилизировалась ситуацию с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил 23 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в соцсети Facebook.

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«Эпидемиологи фиксируют (На Украине — прим. ИА REGNUM) стабилизацию ситуации с заболеваемостью, — написал он. — Количество занятых коек снизилось до менее 30%».

По его словам, 25 января Украина выходит из «усиленного карантина», однако жителям страны следует продолжать соблюдать все гигиенические правила.

Как передавало ИА REGNUM, 23 января министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в стране за сутки выявили 4928 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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