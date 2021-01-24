Прага, , 05:38 — REGNUM Десятки ресторанов и кафе были открыты их владельцами, вопреки жёстким ограничениям, введённым в связи с угрозой распространения коронавируса в Чехии. Об этом 24 января сообщает Чешское радио.

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Протестная акция началась 23 января, её цель — привлечь внимание властей к проблемам ресторанного бизнеса, который несёт серьёзные убытки в связи с ограничениями из-за коронавируса. Владельцы ресторанов и кафе открыли свои заведения под контролем полиции, которая потребовала их немедленного закрытия, а хозяева заведений были оштрафованы на сумму до €765.

В свою очередь владельцы точек общепита не намерены прерывать акцию и планируют зарегистрировать в стране новое политическое движение «Откроем Чехию». После этого помещения кафе и ресторанов можно будет объявить местом сбора членов первичных организаций и обойти действующие в стране ограничения. В Чехии разрешено проводить мероприятия политической направленности даже в период пандемии.

Напомним, заведения общепита в Чехии закрыты уже около трёх месяцев, они могут торговать едой только на вынос через окно выдачи, допускать посетителей во внутренние помещения запрещено. Из-за действия ограничений владельцы кафе и ресторанов терпят убытки около €15,9 млн ежедневно.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продлении действия режима ограничений в Чехии до 14 февраля.

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