Скопье, , 23:07 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в субботу, 23 января, сообщили о том, что за сутки в результате обследования 2013 человека в стране выявили 347 носителей коронавируса. Еще 378 человек выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявлен 90 471 случай заражения. 2 779 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа 11 — за последние сутки. 76 423 пациента выздоровели. Лечение в стране проходят 11 269 человек, из них 310 находятся в больничных учреждениях.

Македонские аналитики отмечают новый рост смертности среди пациентов с COVID-19 на фоне общего понижения ежедневно выявляемого числа новых носителей. В стране продолжает действовать строгий масочный режим. Работа отелей и ресторанов в ночное время (после 21:00) запрещена.

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