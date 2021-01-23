Москва, , 22:15 — REGNUM В Москве из отделов полиции отпустили всех несовершеннолетних, которые были задержаны на незаконной акции, сообщила член ОНК столицы Марина Литвинович.

Незаконная акция в Москве 23 января © ИА REGNUM

«В настоящее время всех их отпустили из полиции. Как мне удалось установить, все они не участвовали в акции в поддержку Навального, а оказалось в месте ее проведения случайно», — цитирует ее ТАСС.

Она также уточнила, что наблюдатели не нашли следов применения пыток или побоев у задержанных несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, организаторы массовых беспорядков активно пытались вовлечь несовершеннолетних граждан в массовые беспорядки через социальные сети. В целом акции сторонников Навального оказались малочисленными, подростков на них было немного, но в ряде городов были отмечены факты, когда взрослые провокаторы прикрывались детьми и атаковали из-за их спин сотрудников полиции.

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