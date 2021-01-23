Москва, 23 января 2021, 22:15 — REGNUM В Москве из отделов полиции отпустили всех несовершеннолетних, которые были задержаны на незаконной акции, сообщила член ОНК столицы Марина Литвинович.
«В настоящее время всех их отпустили из полиции. Как мне удалось установить, все они не участвовали в акции в поддержку Навального, а оказалось в месте ее проведения случайно», — цитирует ее ТАСС.
Она также уточнила, что наблюдатели не нашли следов применения пыток или побоев у задержанных несовершеннолетних.
Как сообщало ИА REGNUM, организаторы массовых беспорядков активно пытались вовлечь несовершеннолетних граждан в массовые беспорядки через социальные сети. В целом акции сторонников Навального оказались малочисленными, подростков на них было немного, но в ряде городов были отмечены факты, когда взрослые провокаторы прикрывались детьми и атаковали из-за их спин сотрудников полиции.
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