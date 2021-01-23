Москва, , 21:49 — REGNUM Информация, согласно которой в ходе несогласованной акции в Москве водителю автомобиля с «мигалкой» разбили стекло и выбили глаз, вызывала бурное обсуждение в сети. Пользователи выразили своё мнение 23 января в социальной сети Facebook.

«Интересно, что бы было в Германии, если бы напали на полицейского?», — задаётся вопросом Liubov S.

Многие пользователи пришли к мнению, что немногочисленные протестующие в Москве прибегнули к методам борьбы, которые идут в разрез с тем подходом, который они сами пропагандируют. Они уверены, что нападение на обычного гражданина не является достойным поступком для человека, выступающего за благо для своего государства.

«Ну и что, вышли за демократию это называется? А где же она со стороны этих смельчаков? В чём суть? Где эта их демократия? Сами провоцируют, а потом визжать, будут что их дубинками бьют и хватают. Терпение ведь тоже не железное. … Так нельзя», — считает Светлана Е.

Некоторые комментаторы выразили уверенность, что если руководство России и силовые органы не дадут жёсткий и понятный ответ на подобные действия протестующих, то страну ждут серьёзные проблемы.

«Ведь это только начало. Если Власть не сделает выводы, дальше будет хуже. Надо как в США демократично подавлять такие бунты, это не акция протеста», — поделился мнением Ренат Н.

Нашлись и те, кто считает, что напавшего на водителя «активиста» следует оградить от общества.

«Нормальный человек прыгать на машину не будет, явно неадекватный, найдут, накажут!», — пишет Венера И.

Напомним, 23 января стало известно о том, что в ходе несогласованной акции в Москве водителю автомобиля с «мигалкой» разбили стекло и выбили глаз.