Сысерть, Свердловская область, , 18:28 — REGNUM В Свердловской области возле станции Сысерть столкнулись грузовая машина «Тонар» и тепловоз, перевозивший нефтепродукты. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Поезд Ural-66

Авария произошла в 14:55 по местному времени. Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не произошло.

Движение автотранспорта через железнодорожный переезд, на котором случилось это ДТП, восстановили в 17:10. Свердловская транспортная прокуратура ведёт проверку по факту инцидента.