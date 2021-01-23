Нур-Султан, , 14:26 — REGNUM Председатель правления компании «Казахстанские железные дороги» (КЖД) Сауат Мынбаев получил травму во время занятия спортом, сообщили в пресс-службе железнодорожной компании.

«В настоящее время он проходит лечение. Его здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении. Таким образом, в компании опровергли слухи о получении Мынбаевым тяжелой травмы.

Ранее в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о получении председателем КЖД тяжелой травмы. Сообщалось, что глава компании госпитализирован в Германии.

Напомним, Сауат Мынбаев возглавил правления «Казахстанских железных дорог» 20 ноября 2018 года. Ранее он занимал должности министра финансов, министра сельского хозяйства, заместителя премьер-министра.