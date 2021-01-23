Ереван, , 13:47 — REGNUM В Армении за сутки выявили 198 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщили 23 января в пресс-службе Министерства здравоохранения страны.

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С начала пандемии на территории республики выявили 165 909 носителей SARS-CoV-2, 154 535 из которых выздоровели (276 за сутки), 3034 — скончались (четыре человека за сутки).

На текущий момент на лечении находятся 7593 инфицированных.

«Всего [с начала пандемии] было проведено 634 812 тестов… вчера было проведено 2166 тестов», — добавили в Минздраве Армении.

Также в минувшие сутки зарегистрировали три смерти пациентов, переболевших COVID-19, но умерших в результате наличия иных заболеваний. В республике на текущий момент было зарегистрировано 747 подобных летальных исхода.