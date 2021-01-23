Душанбе, , 11:49 — REGNUM В Таджикистане на автодороге Душанбе — Хорог автомобиль Land Cruiser упал в 40-метровый обрыв, сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям республики.

22 января 46-летний водитель автомобиля не справился с управлением и допустил падение в обрыв. В салоне находились пять человек. В результате ДТП погиб водитель и двое пассажиров, еще двое получили травмы.

Отметим, 22 января в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана из-за сильного ветра и снега многие участки автодорог в Шугнанском и Ишкашимском районах заблокировало сугробами.

Кроме того, в Гиссаре и Исфаринском районе Согдийской области под весом снега обрушилась кровля восьми жилых домов.