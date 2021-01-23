Токио, , 09:44 — REGNUM Компания Capcom начала отправлять своим амбассадорам (послам бренда) ключи доступа к программе тестирования игры Re: Verse по вселенной Resident Evil. Об этом 23 января сообщил портал Wccftech.

По имеющейся информации, закрытое тестирование пройдёт с 27 по 29 января 2021 года. Издание отметило, что не все геймеры, которые являются зарегистрированными послами бренда, получат к нему доступ. Ключ будет выдаваться в случайном порядке, в зависимости от ранга учётной записи.

Напомним, Resident Evil Re: Verse — это многопользовательская игра, которая предложит геймерам выступить в роли любимых персонажей франшизы. Она станет бесплатным онлайн-дополнением к будущей игре Resident Evil: Village.

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