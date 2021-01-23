Усть-Каменогорск, Казахстан, , 08:56 — REGNUM Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области продлил ограничительные меры с 25 января по 7 февраля 2021 года, сообщили в региональном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

На границах региона со стороны Павлодарской области будут работать два санитарных поста. Кроме того, еще четыре санитарных поста заработают на автопереходах через государственную границу.

В постановлении отмечается, что занятость коечного фонда в регионе для лечения пациентов с COVID-19 составляет 6,6%.

Отметим, в Восточно-Казахстанской области выявили 19 762 случая заражения коронавирусом, в том числе 52 — за минувшие сутки. Регион занимает третье место по число выявленных случаев заражения.

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