Сараево, , 23:57 — REGNUM В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа было подтверждено 209 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 19 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 22 января.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

Заражение было подтверждено у 106 жителей Федерации Босния и Герцеговина и у 92 жителей Республики Сербской. В округе Брчко зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 119 420 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, что раннее 21 января в Боснии и Герцеговине было подтверждено 489 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 15 смертельных случаев.