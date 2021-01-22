Лондон, , 23:21 — REGNUM В Британии за прошедшие сутки выявлено более 40 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 22 января официальный сайт правительства страны.

Жители Лондона в медицинских масках Russian.news.cn

По данным ведомства, за 24 часа общее число заражений увеличилось на 40 261.

С учетом этих данных, всего в Британии заразились коронавирусом 3 583 907 человек, из которых 95 981 скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что недавно выявленный «британский» штамм коронавируса гораздо смертоноснее, чем ранее известные.

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