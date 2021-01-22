Лондон, 22 января 2021, 23:21 — REGNUM В Британии за прошедшие сутки выявлено более 40 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 22 января официальный сайт правительства страны.
По данным ведомства, за 24 часа общее число заражений увеличилось на 40 261.
С учетом этих данных, всего в Британии заразились коронавирусом 3 583 907 человек, из которых 95 981 скончался.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 января премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что недавно выявленный «британский» штамм коронавируса гораздо смертоноснее, чем ранее известные.
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