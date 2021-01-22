Париж, , 22:53 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 72 647 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 323 пациента. Об этом в пятницу, 22 января, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 23 292 новых случая заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,011 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) выявил в своем еженедельном отчете о смертности в стране, что с начала января 2021 года она находится на уровне конца октября 2020 года.

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