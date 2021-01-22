Вашингтон, , 22:02 — REGNUM Сотни солдат и офицеров Национальной гвардии США, присутствовавшие в Вашингтоне во время инаугурации Байдена, заразились коронавирусом или помещены на карантин в отели столицы, сообщает 22 января издание Politico.

Национальная гвардия США The National Guard

По утверждению издания, профильный комитет сената начал расследование, чтобы выяснить, соблюдались ли антикоронавирусные меры безопасности среди нацгвардейцев.

Отмечается, что в большинстве случаев нацгвардейцы переносят болезнь бессимптомно.

Ранее издание Politico сообщало, что тысячи бойцов Национальной гвардии, охранявших Капитолий, переведены с его территории в близлежащий многоуровневый гараж и жалуются на отсутствие Wi-Fi и на всего один туалет на пять тыс. человек.

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