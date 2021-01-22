Вашингтон, 22 января 2021, 22:02 — REGNUM Сотни солдат и офицеров Национальной гвардии США, присутствовавшие в Вашингтоне во время инаугурации Байдена, заразились коронавирусом или помещены на карантин в отели столицы, сообщает 22 января издание Politico.
По утверждению издания, профильный комитет сената начал расследование, чтобы выяснить, соблюдались ли антикоронавирусные меры безопасности среди нацгвардейцев.
Отмечается, что в большинстве случаев нацгвардейцы переносят болезнь бессимптомно.
Ранее издание Politico сообщало, что тысячи бойцов Национальной гвардии, охранявших Капитолий, переведены с его территории в близлежащий многоуровневый гараж и жалуются на отсутствие Wi-Fi и на всего один туалет на пять тыс. человек.
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