Рим, , 19:28 — REGNUM После завершения зимней сессии в аудитории итальянских вузов смогут вернуться до 50% студентов, заявил в пятницу, 22 января, министр по делам науки и высшего образования Гаэтано Манфреди.

Таким образом, занятия будут идти в том же очно-заочном режиме, как и в начале осени 2020 года. Вузы смогут «делить» группы и потоки на части, чтобы обеспечивать периодическое очное посещение для всех студентов.

Учебный 2020−2021 год в школах и вузах Италии начался 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов. В начале ноября «масочный режим» в школах стал тотальным, маски нельзя снимать никому и ни в каком помещении. В части регионов всех школьников, кроме младшеклассников, перевели на дистанционное обучение.