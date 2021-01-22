Берлин, , 18:37 — REGNUM Число погибших от COVID-19 в Германии превысило 50 тысяч человек, и эта цифра стремительно растет в последние недели, даже несмотря на то, что показатели числа новых заражений снижаются. Об этом 22 января пишет Associated Press.

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Институт имени Роберта Коха — федеральный институт Германии по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней — сообщил 22 января, что за последние 24 часа было зарегистрировано еще 859 смертей, в результате чего общее число жертв составило 50 642.

В Германии было сравнительно небольшое число смертей в первой фазе пандемии, и поэтому страна смогла быстро снять многие ограничения.

Однако осенью и зимой показатели заражения COVID-19 быстро выросли. За последние недели в стране ежедневно умирают сотни человек, иногда более тысячи.

Напомним, что 10 января смертность в Германии достигла отметки в 40 тысяч. Власти вновь ввели жесткие ограничения, однако граждане проводят стихийные акции протеста, выступая против этих ограничений.

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