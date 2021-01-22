Белгород, , 18:21 — REGNUM До конца следующей недели в Белгородскую область поступит очередная партия вакцины от COVID-19. Это будет уже седьмой транш, сообщила на брифинге 22 января первый заместитель начальника департамента здравоохранения региона Людмила Крылова.

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Новая партия рассчитана на 16,8 тысячи человек. В феврале в Белгородской области ожидают поступление ещё 40,3 тысячи доз. Больше всего заявок на вакцинацию белгородцы оставили на сайте департамента здравоохранения региона — 12 тыс. 99 обращений, оформил заявления в регистратурах медицинских учреждений 1391 человек, записались через системы региональной электронной регистратуры и Госуслуги — 209 и 143 добровольца соответственно.

Всего в Белгородскую область уже поступило 49 тыс. 164 дозы вакцины «Спутник V», которые рассчитаны на иммунизацию 24 тыс. 582 человек.