Москва, , 15:34 — REGNUM Десять регионов России, признанные наиболее эффективными в области лесных отношений, получат дополнительные средств от Рослесхоз, сообщается на сайте Минприроды.

Средства были выделены в конце 2020 года из нераспределённого резерва субвенций федерального бюджета по итогам пожароопасного и лесовосстановительного сезонов.

Так, За лучшие результаты по охране, защите, воспроизводству лесов финансовое поощрение получат Ленинградская, Тверская, Костромская, Вологодская, Кировская, Нижегородская, Калининградская области, Татария, Северная Осетия — Алания и Марий Эл.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила «дорожную карту» по совершенствованию системы охраны лесов от пожаров.

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