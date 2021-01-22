Ростов-на-Дону, , 14:55 — REGNUM Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев перенёс коронавирусную инфекцию. Об этом он сообщил в ходе онлайн-брифинга 22 января.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Я бы сделал прививку от коронавируса, если бы, к сожалению, рядом со мной в транспорте не оказалась гражданка, которая не соблюдала мер, предписанных Роспотребнадзором. При этом она явно имела признаки заболевания, не пользовалась маской, и, к сожалению, я переболел коронавирусом. В настоящий момент у меня есть противопоказания [к вакцинации]», — пояснил глава ведомства.

ИА REGNUM сообщало, что массовая вакцинация от COVID-19 в Ростовской области стартовала 18 января. В настоящий момент участие в прививочной кампании приняли более 3 тыс. жителей региона.

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