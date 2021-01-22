Белгород, , 14:55 — REGNUM Ещё 189 носителей коронавируса выявлены 22 января в Белгородской области, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на три меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели после лечения 196 человек, скончались шесть пациентов.

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Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 25 тыс. 875. Завершили лечение выздоровлением 21 тыс. 684 человека, скончались от осложнений на фоне инфекции 325 пациентов. В стационарах находятся 1067 человек, в том числе 56 — на ИВЛ, лечатся амбулаторно 2799 жителей.

За минувшие сутки на вакцинацию от COVID-19 записались 989 человек, всего подано 11 тыс. 849 заявок. Среди привившихся 964 получили уже два компонента вакцины, 3468 сделали первую прививку.