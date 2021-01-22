Любляна, , 14:11 — REGNUM В связи с улучшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом на большей части территории Словении горнолыжные курорты скоро будут открыты при определенных условиях, занятия в младших классах начальных школ снова начнутся на следующей неделе, а также откроются рынки, парикмахерские, химчистки, сообщило правительство Словении.

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В девяти из 12 регионов, с лучшей эпидемиологической картиной, горнолыжные курорты снова откроются с субботы, 23 января, подтвердил премьер-министр Янез Янша.

В тех же регионах будут открыты детские сады и школы для учеников первых трех классов начальной школы, но со всеми противоэпидемическими мерами и отрицательным тестом на коронавирус для воспитателей и учителей, которые будут проверены накануне.

Рынки, киоски, клининговые, парикмахерские и аналогичные услуги, услуги чистки дымоходов снова разрешены, и открываются магазины с оборудованием для детей

.Ослабление текущих ограничительных мер будет действовать в Центральной Словении, Гореньской, Приморско-Нотранской, Обально-крашкой, Корошской, Подравской, Помурской, Савиньской и Засавской областях, в то время как в Горишко-Посавской области и Юго-Восточной Словении предусмотренные ранее меры сохраняются.