Сеул, , 13:18 — REGNUM В период с 15 по 21 января в Южной Корее зафиксировали 20 случаев заражения высокопатогенным штаммом птичьего гриппа H5N8 среди диких птиц. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства окружающей среди и министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства.

По их словам, с октября 2020 года в стране зафиксировано 94 очага птичьего гриппа среди диких птиц.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в провинции Кёнгидо, где зафиксировано 24 очага, а также в провинции Кёнсан-Намдо (13 очагов), провинции Чхунчхон-Намдо (10 очагов), провинции Чолла-Намдо (9 очагов).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Южной Корее выявили 68 случаев заражения высокопатогенным штаммом птичьего гриппа среди домашней птицы. Уничтожено около 20 млн голов домашней птицы.

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