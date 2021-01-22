Кишинёв, , 12:37 — REGNUM Российская сторона передала Молдавии пакет документов для ускоренной регистрации противокоронавирусной вакцины «Спутник V». Об этом бывший молдавский президент, председатель Соцпартии Игорь Додон заявил в видеообращении, опубликованном 22 января на его странице в Facebook.

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Он пояснил, что документы 20 января передал Российский фонд прямых инвестиций. Если Молдавия зарегистрирует вакцину, Россия готова поставить до конца января до 100 тыс. доз препарата, а остальной необходимый объём — за четыре-шесть месяцев.

Задача молдавских властей — обеспечить регистрацию всех доступных вакцин и их поставки в страну, чтобы граждане смогли выбрать какую-то из них.

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